Facebook fjernede Martin Henriksen-opslag ved en fejl

Det skabte stor debat, da det tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen 9. juli skrev et opslag på Facebook, hvor han beskrev en ansat i Udlændingestyrelsen og samtidig vedhæftede et billede af medarbejderen.

Fredag blev opslaget fjernet af Facebook, men Facebooks kommunikationschef i Norden, Camilla Nordsted, oplyser fredag aften til Ritzau, at det var en fejl.

- Vores retningslinjer har til hensigt at ramme den rette balance mellem på den ene side at værne om ytringsfriheden og på den anden side forhindre hadefuld tale.

- Efter nærmere gennemgang har vi vurderet, at opslaget her fejlagtigt blev taget ned, og det er nu tilbage på platformen, udtaler Camilla Nordsted i et skriftligt svar.

Opslaget drejer sig om Soma Mayel, der er er jurist og ansat i Udlændingestyrelsen.

Hun har både dansk og afghansk statsborgerskab, og derfor mener Martin Henriksen ikke, at hun skal have mulighed for at tage beslutninger om, hvorvidt udlændinge skal få opholdstilladelse i Danmark.

Opslaget vakte en del kritik, og blandt andre udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) kaldte opslaget for "komplet vanvittigt".

Martin Henriksen fortalte tidligere fredag, at han anser det som censur, at Facebook fjernede opslaget.

Facebook lagde ved fjernelsen til grund, at opslaget overtræder fællesskabsregler om hadefuld retorik, fremgår det af begrundelsen, som Martin Henriksen har vist til Ritzau.

Men nu er opslaget altså tilbage igen.

Martin Henriksen anerkender, at Facebook indrømmer en fejl. Men han mener, at beslutningen om at fjerne opslaget i første omgang taler for sig selv.

Om forløbet siger han:

- Den ene vurdering går på, at Facebook tager opslaget ned, fordi man ikke bryder sig om det politiske budskab i opslaget. Og mon ikke det er den korrekte vurdering, vil jeg tillade mig at mene.

- Den anden udlægning er, at der er begået en fejl. Det siger Facebook, der er, og begår man en fejl og indrømmer det, så er det fair nok.

- Men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg ikke er i tvivl om, at når Facebook tager opslaget ned, og siger, at det er udtryk for hadefuld retorik, er det en del af den måde, som Facebook agerer på. Man censurerer holdninger, som ikke er politisk korrekte, siger Martin Henriksen.

På det seneste har Facebook dog også modtaget en del kritik for, at platformen ikke gør nok for at fjerne hadefuldt og ulovligt indhold.

Det har blandt andet fået Coca-Cola, The North Face og mere end 160 andre virksomheder til at droppe at reklamere på Facebook i juli.

Facebook-stifter Mark Zuckerberg har reageret ved at love ændringer.

Det sociale medie vil nu gøre mere for at fjerne hadefuldt indhold, sagde han i juni.