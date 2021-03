Få succes med en frodig køkkenhave

Du behøver ikke mange kvadratmeter for at få en god køkkenhave. Tænk på at dyrke i højden, og udnyt, at afgrøderne kan skiftes ud og fungere som støtte for hinanden. Du kan for eksempel plante amarant, som både er dekorativ og spiselig, for den kan bønner kravle i, fortæller Christine Granild. (Arkivfoto)

Foto: Bjarke ørsted/Ritzau Scanpix