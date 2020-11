Få kontantkasser presser udsatte - minister varsler løsning

Erhvervsministeren vil finde en løsning, så udsatte borgere kan hæve penge, selvom de ikke har et kort.

Der kommer længere og længere mellem de bankfilialer, hvor der kan hæves penge ved en bemandet skranke. Og det er et problem for udsatte borgere - blandt andet hjemløse.

En del har nemlig ikke et Dankort og er derfor afhængige af en bemandet kasse, før de kan få for eksempel deres kontanthjælp udbetalt.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger til Netavisen Pio, der er uafhængig, men regnes som værende tæt på arbejderbevægelsen, at han vil se på problemet.

- Jeg vil bede mit ministerium se på, om man kan trække på tidligere erfaringer og finde en løsning, siger han til mediet.

Han henviser til, der under nedlukningen i foråret blev lavet en midlertidig løsning på problemet med få bemandede bankfilialer. Her kunne udsatte københavnske borgere hente kontanter på kommunen.

Når nogle hjemløse ikke har Dankort, kan det skyldes, at de frygter at blive tvunget til at udlevere det og koden. Det sker ifølge Christiana Strauss i landets største byer. Hun er forkvinde i de hjemløses landsorganisation, Sand.

Det er blandt andet pushere, der kan finde på det, siger hun til Netavisen Pio.

- De har fundet ud af, at det er meget nemt at presse dem. Det er jo mennesker, som er meget udsatte, og mennesker, som ikke ser politiet som deres bedste ven.

- Så der skal meget til, før man anmelder noget, fortæller hun.

Blandt andet på Vesterbro, hvor der ligger flere væresteder for hjemløse, er det snart ikke muligt at hæve penge ved en kasse i en bank. 11. december lukker Nordea nemlig sit filial ved Vesterport Station.

Det er dog også ældre, som kan komme i klemme, når bankerne lukker deres bemandede skranker.

Ifølge mediet var der i oktober 48 kunder, som brugte kontantkasserne i Nordeas afdeling på Vesterbro. Af dem var 12 ældre, ni var misbrugere og 27 var hjemløse.