Få flygtninge kan få gavn af regeringens lempelse

De Radikale ser det som en stor sejr, at flygtninge i risiko for at blive sendt hjem kan blive i Danmark, hvis de har arbejdet to år i samme branche.

Det skriver Jyllands-Posten.

Tænketanken Kraka har analyseret de nyeste data fra Danmarks Statistik og konkluderer, at cirka 750 af i alt 25.600 flygtninge og familiesammenførte, der kom hertil i perioden 2010-2015, opfylder kravet.

Den nye ordning om to års beskæftigelse blev aftalt i de langstrakte forhandlinger mellem S, R, SF og EL, som banede vejen for den nye regering.

- Det er en lille gruppe, som umiddelbart vil være omfattet af forslaget, konstaterer Kasper Hjalager Albrechtsen, økonom hos Kraka, over for Jyllands-Posten.

- Jeg vil ikke kalde det en stor lempelse, tilføjer han.

Indtil 2018 gjaldt en lignende regel om, at udlændinge, der mistede deres opholdstilladelse, alligevel kunne blive i Danmark, hvis de havde arbejdet to år forinden for den samme arbejdsgiver.

Ordningen blev brugt 31 gange i årene 2011-2018, og ikke en eneste gang var der tale om en flygtning, oplyser Udlændingeministeriet.

De Radikale har siden betegnet ordningen som et opgør med det såkaldte paradigmeskifte, der skal sikre, at flere flygtninge sendes hjem. Omvendt har Socialdemokratiet understreget, at den stramme udlændingepolitik består.

Ifølge folketingsmedlem Jens Rohde (R) ligger sandheden "midt imellem":

- Vi havde gerne taget det totale opgør med paradigmeskiftet, men det var, hvad vi kunne komme igennem med, siger han til Jyllands-Posten.

Han uddyber:

- For mig handler det her om, at der er et princip og en rettighed for den enkelte flygtning til at kunne blive her i landet, hvis man opfylder nogle krav om tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Så føler jeg mig egentlig ganske overbevist om, at det tal kommer til at stige støt over årene, siger han til Ritzau.