Få dage før skolestart lempes coronaregler

Det betyder blandt andet, at skoler i højere grad end hidtil kan forblive åbne ved smittetilfælde på skolen.

- Vi vil meget gerne være med til at få skolegangen tilbage til det normale før coronaepidemien. Vi ved, at det er vigtigt for børns trivsel, at hverdagen er genkendelig.

- Derfor er vores prioritet at sikre, at skolerne forbliver åbne, så vidt det er muligt, siger Andreas Rudkjøbing, læge i Sundhedsstyrelsen, i en meddelelse.

Hjemsendelser skal fremover kun ske ved større smitteudbrud eller andre særlige situationer.

Det kan eksempelvis være, hvis mere end 30-40 personer på skolen er smittet. Det kan også være, hvis der er tale om nye og særligt bekymrende coronavarianter blandt de smittede.

Det glæder Danmarks Lærerforening, at der endelig er kommet nye retningslinjer for skolerne, der er til at gå til.

Men de kommer en kende for sent, siger formand Gordon Ørskov Madsen.

- Jeg er rigtig glad for, at det nu er tydeligt, at der ikke skal ske isolering i samme omfang som tidligere, hvis der kun er få smittede. Så vi er godt tilfredse med de her retningslinjer, som giver tryghed på skolerne.

- De skulle dog være kommet i starten af den her uge, så man kunne have bygget det ind i planlægningen af skolestarten og taget højde for, hvad der skal ske, hvis der udbryder smitte på skolen, siger han.

Definitionen af, hvem der er nær kontakt til en smittet, ændres også i de nye retningslinjer.

Fremover vil en nær kontakt være personer, der har været under en meter fra en smittet person i 15 minutter eller mere på skolen.

Dermed er man ikke længere nær kontakt, blot fordi man går i samme stamklasse som en smittet person.

Sådan var det ellers tilfældet i reglerne fra 5. februar, der hidtil har været gældende.

Det betød, at en hel klasse skulle sendes hjem, hvis en enkelt elev i klassen var smittet. Men det er nu ikke længere tilfældet.

Sundhedsstyrelsen forventer, at vaccination af børn fra 12 år og op er med til at inddæmme smittespredningen på landets grundskoler, når størstedelen af børnene har gennemført en vaccination.

Halvdelen af de 12-15-årige har indtil videre enten booket tid eller fået det første vaccinestik.

Lempelsen får betydning for knap 700.000 elever i grundskolen.