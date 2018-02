FOA efter nedbrud: Sandsynlighed for forlig er lille

For selv om det er at foretrække, er det usandsynligt, mener FOA's formand, Dennis Kristensen.

Det er svært at tro på, at forhandlingerne om overenskomster i det offentlige kan ende i et forlig - uden hjælp fra Forligsinstitutionen.

Mandag aften brød forhandlingerne om en overenskomst til de ansatte i den kommunale sektor sammen.

Det er brandærgerligt, mener formanden, der også næstformand for det kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab.

- Vi vil meget hellere indgå et forlig, end at vi skal ud og lægge arm med arbejdsgiverne. Men som det står lige nu, virker det ikke særlig sandsynligt, at vi kan nå frem til et, siger han.

Ifølge Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), som er chefforhandler for Kommunernes Landsforening (KL), er der flere ting, der fik forhandlingerne til at bryde sammen.

Det handler blandt andet om krav om lønstigninger og spørgsmålet om betalt spisepause.

Hvis kommunerne skulle se på, hvad der var i deres interesse, er Dennis Kristensen sikker på, at der allerede var et forlig, eller at der i hvert fald ville komme et.

- Men nu har vi altså en statslig arbejdsgiver stående bagved med et finansministerium og en moderniseringsstyrelse, som simpelthen har et kvælerhalsbånd omkring Michael Zieglers hals.

- Det er for stramt til, at han som chefforhandler for KL kan give de nødvendige indrømmelser, som begge parter altid skal i en overenskomstforhandling, siger Kristensen.

Derfor anser formanden sandsynligheden, for at parterne kan snakke sig til rette, for at være rimelig lille.

Fredag brød overenskomstforhandlinger med staten sammen. Tirsdag er der planlagt forhandlinger på det regionale område.

I løbet af ugen mødes repræsentanter for de offentlige fagforeninger. De skal beslutte, om de skal afsende en konfliktadvarsel.

Derefter skal Forligsinstitutionen ind over forhandlingerne som mægler.

Onsdag er der deadline, hvis en af parterne ønsker at varsle en konflikt. I så fald begynder konflikten med udløbet af den nuværende overenskomst 1. april.