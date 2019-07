FOA: Vagtplaner skal tage højde for kræftrisiko ved natarbejde

Vagtplaner og arbejdstider skal i højere grad tilrettelægges, så der bliver taget hensyn til, at det kan være sundhedsskadeligt at arbejde om natten.

En ny undersøgelse fra Det Internationale Agentur for Kræftforskning under verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at natarbejde sandsynligvis øger risikoen for brystkræft, prostatakræft og tyktarms- og endetarmskræft.

FOA vil ved de næste overenskomstforhandlinger tage problemstillingen med til forhandlingsbordet.

- Vi skal kigge på, hvordan vi kan strikke en arbejdstidsaftale sammen, så det tager hensyn til den viden, vi har. Hvis vi ved, at noget videnskabeligt set er usundt, så skal vi imødekomme det, siger Jens Nielsen.

Samtidig mener han, at FOA har en opgave med at oplyse sine medlemmer om, at det kan være skadeligt at arbejde om natten.

Han fortæller, at der er en udfordring med at få folk til at erkende, at det ikke er godt for helbredet at arbejde, når det meste af Danmarks sover.

Problemet er i den sammenhæng, at der bedre løn og flere sammenhængende fridage, hvis man tager nattevagter.

- Mange af vores medlemmer har det måske bedst med at arbejde om natten, og så vil man ikke tænke over konsekvenserne.

- Det er samme problem som ved rygning. Når man ikke kan se, at det er sundhedsskadeligt nu og her, så gør man ikke noget, så her har vi en opgave med at oplyse og bruge den faglige viden, siger han.

FOA så helst, at fagforeningens medlemmer maksimalt arbejder to nætter i træk.