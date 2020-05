FOA: Flere sundheds- og ældreansatte bruger ikke værnemidler

Ansatte i sundheds- og ældresektoren har svært ved at opfylde retningslinjerne om at bruge værnemidler, når de er i tæt kontakt med borgere under coronakrisen.

Det viser en undersøgelse, som fagforeningen FOA har lavet blandt sine medlemmer.

Af undersøgelsen fremgår det, at omkring halvdelen af de adspurgte i ældreplejen, psykiatrien, på hospitaler og handicapområdet den seneste uge har været i tæt ansigtskontakt med borgere uden at bære visir eller maske.

2300 medlemmer har svaret.

Ifølge Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand i FOA, kan manglen på brug af værnemidler skyldes, at der er uklarheder omkring brug af værnemidler.

Blandt andet fordi Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne flere gange.

- Der er nogle steder, hvor de er i tvivl om, hvordan retningslinjerne er. Sundhedsstyrelsen har også lige ændret retningslinjer, så der kan godt være et lille efterslæb.

- Men det er jo ledelsens opgave at sørge for, at medarbejderne er klædt på, siger han.

For eksempel siger nogle medlemmer, at der ikke bliver brugt værnemidler på arbejdspladsen, medmindre borgeren har symptomer eller er smittet med coronavirus.

Derudover er der også nogle medarbejdere, som oplever, at der er decideret mangel på værnemidler på arbejdspladsen, viser undersøgelsen.

Det undrer sektorformanden, som har fået at vide fra kommunerne og regionerne, som står for at få værnemidler ud på arbejdspladserne, at der er "fyldt op" på lagrene.

Torben Klitmøller Hollmann tilføjer, at både medarbejdere, ledelse og myndigheder bør tage ansvar for, at der kommer styr på, hvilke retningslinjer der gælder.

Især i disse uger hvor samfundet åbner mere op med restaurantåbninger og besøg hos ældre, og vi derfor skal passe mere på, siger han.

- Medarbejderne skal være fuldstændig klar over, hvad det er for nogle retningslinjer, og hvornår de skal bruge værnemidler. Den dialog skal simpelthen være på arbejdspladsen.

- Og så handler det selvfølgelig også om, at vores medlemmer skal være opmærksomme på, at de skal bruge det og sige fra, hvis der ikke er adgang til værnemidler, siger han.