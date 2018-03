FE: Udenlandsk stat har hacket danske universiteter

Angrebene er blevet udført af en udenlandsk "statslig aktør", og USA siger, at de kommer fra Iran.

Ansatte på danske universiteter er i årene 2014 til 2016 blev udsat for succesfulde angreb på deres e-mailkonti.

Det vurderer Center for Cybersikkerhed (CFCS), der ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste.

Vurderingen bliver betragtet som "meget sandsynligt". Det er den største grad af sikkerhed, CFCS kan udtrykke i deres analyser.

I sin vurdering af angrebet nævner Center for Cybersikkerhed, at amerikanske myndigheder tidligere fredag har offentliggjort et anklageskrift mod iranske hackere på angreb mod universiteter i hele verden.

Ifølge de amerikanske myndigheder har målet været at stjæle akademiske data.

Danmark var på listen over 21 lande, som skulle være udsat for hackernes angreb.

- Cyberangrebet har i Danmark været målrettet medarbejdere ved specifikke danske universiteter med specialer inden for blandt andet økonomi, sundhed, kemi, fysik, geologi, miljø og transport, skriver Center for Cybersikkerhed.

CFCS vurderer, at det er sandsynligt, at aktøren bag angrebene har været særligt interesseret i disse fagområder.

- Men det er også muligt, at angriberne har forsøgt at misbruge adgange til medarbejdere på disse områder til at indsamle informationer på andre områder end de nævnte.

Hackerne har benyttet sig af såkaldte phishing-mails, hvor modtagere lokkes til at trykke på et link eller lignende, der lukker uønsket software ind i systemet.

Det er efterretningstjenestens vurdering, at risikoen for cyberspionage mod forskningsinstitutioner i Danmark er høj, og at angrebet afspejler dette.

Det er ikke oplyst, hvilke universiteter der er tale om.

Ifølge de amerikanske myndigheders anklageskrift er 100.000 e-mailkonti på universiteterne blevet angrebet. Angrebene har været succesfulde i 8000 tilfælde.

Ni iranere og en iransk virksomhed forsøges bragt for en domstol af de amerikanske myndigheder.

De amerikanske myndigheder beskriver sagen som en af de største statsstyrede hackerangreb nogensinde.