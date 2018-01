FDM med advarsel: Ny parkeringsregel kan udløse bøder

Det kan komme til at udløse flere bøder, når bilister ikke formår at holde sig fuldstændig indenfor stregerne, når de parkerer på offentlige veje.

FDM vurderer, at en parkering på selve den brede kantlinje, som afmærker parkeringsbaner langs offentlige veje, nu er nok til at udløse en bøde.

Juridisk konsulent i FDM Dennis Lange henviser til den seneste bekendtgørelse om vejafmærkning, hvor det er blevet præciseret, at parkering i parkeringsbaner skal ske "på den del af arealet, hvor der ikke er markering af bred kantlinje".

Det er ifølge Dennis Lange det samme som at sige, at stregerne ikke må overskrides.

- Så hvis bilens dæk kommer til at røre stregerne, er det per definition en ulovlig parkering, siger han.

Problemet er ifølge FDM, at det mange steder er fysisk umuligt at undgå at holde på kantlinjen og dermed kunne parkere lovligt.

Han nævner, at der for eksempel på Sønderjyllands Allé på Frederiksberg og i en række andre kommuner er for smalt at parkere lovligt i nogle parkeringsbaner.

- Derfor synes vi, at det er lidt tosset at gå ud og kriminalisere en parkering i eksisterende parkeringsbaner, siger Dennis Lange.

Hos Vejdirektoratet vil chefkonsulent Ivan Skaaning ikke afvise, at præciseringen kan føre til flere bøder, selv om reglerne sådan set ikke er nye.

- Af pædagogiske årsager er det blevet præciseret, at man af hensyn til andre trafikanters sikkerhed ikke må parkere på kantlinjen i de parkeringsbaner, der er indrettet langs vejene. Det er ikke en ny regel.

- Men jeg vil ikke udelukke, at præciseringen vil sætte fokus på reglen, selv om jeg ikke tror, at parkeringsvagter vil rende rundt med den nye bekendtgørelse i lommen, siger han.

Han henviser til, at færdselsloven blandt andet giver parkeringsmyndigheder mulighed for at "prioritere deres indsats".