Artiklen: FDF udskyder lejr for tusindvis af børn og unge til 2022

FDF udskyder lejr for tusindvis af børn og unge til 2022

FDF udskyder sin landslejr for tusindvis af børn og unge fra næste sommer til 2022.

Det besluttede hovedbestyrelsen mandag, oplyser FDF tirsdag i en pressemeddelelse.

Det er coronavirus og uvisheden om afviklingsmulighederne for et så stort arrangement og begrænsninger for planlægningsarbejdet, der ligger til grund.

Normalt deltager omkring 12.000 børn og unge i landslejren, som er organisationens største nationale arrangement, og som afholdes hvert femte år.

Landslejren afholdes efter planen i 2022 fra 6. til 15. juli.

Lejren skal bidrage til at styrke fællesskabet og give børn og unge en oplevelse, oplyser FDF.

FDF har holdt landslejr siden 1926. Det er kun anden gang i historien, at lejren udskydes. Første gang var under Besættelsen i 1942.

Landslejren afholdes traditionelt hvert femte år på FDF's friluftscenter Sletten ved Ry nær Silkeborg.