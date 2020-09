FAKTA: Vinduesgiganten Velux er del af milliardforetagende

Den tidligere chef i vinduesgiganten er tiltalt for at have optaget et fortroligt ledermøde i smug og indsamlet forretningshemmeligheder, som han forsøgte at sælge til den polske ærkerival Fakro.

En anden mand anklages desuden for at have mødtes med Fakro for at forsøge at sælge hemmelighederne.

Læs mere om Velux her:

* Velux er verdenskendt for sine ovenlysvinduer.

* Velux Gruppen er ejet af VKR Holding A/S - et fonds- og familieejet selskab. VKR Holding ejer også vinduesproducenterne Velfac og Rationel samt solvarmevirksomheden Arcon-Sunmark.

* I 2019 omsatte VKR Holding for 21,6 milliarder kroner. Nettoresultatet for året var 3,1 milliard kroner.

* På verdensplan har Velux 11.500 ansatte. Der er produktion i ti lande og salgsafdelinger i 40.

* Velux Gruppens administrerende direktør har siden 2018 været David Briggs.

* Velux' historie går tilbage til 1941, hvor Villum Kann Rasmussen grundlagde Velux Gruppen.

* Velux-familien Kann-Ramussen lå i 2019 nummer 11 på Berlingskes liste over de rigeste i Danmark. Familien var ifølge avisen på det tidspunkt god for 13,4 milliarder kroner.

Kilde: Velux.