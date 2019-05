FAKTA: Venstres velfærdsløfte er valgets første store melding

Venstre er klar til at skrue markant op for væksten i det offentlige forbrug, hvis partiet vinder valget. Dermed vil partiet ikke samtidig arbejde for skattelettelser.

Læs mere om Venstres udspil:

* Da Venstre overtog regeringsmagten, var der ifølge partiet behov for at stramme den økonomiske politik op. Men nu er økonomien mere solid, og der er plads til at bruge penge på velfærd.

* Frem til 2025 vil Venstre bruge 69 milliarder kroner ekstra på velfærd. Det skal sikre, at der er nok penge til at betale for offentligt ansatte, der kan tage sig af de ekstra ældre og flere børn, som ventes at komme i de kommende år, lyder det.

* Frem mod 2025 vil der være cirka 80.000 flere ældre borgere over 80 år og godt 50.000 flere små børn i alderen 0-5 år ifølge partiets tal.

* Rent teknisk vil Venstre lade det offentlige forbrug vokse med 0,65 procent hvert år fra 2020-2025, så det følger det demografiske træk.

* Det demografiske træk er et udtryk for, hvor mange flere penge det offentlige skal bruge for at kunne levere den samme service som året før.

* Dermed dækker forslaget det demografiske træk. Derudover er der en rest på omkring fire milliarder kroner.

* Venstre foreslår at sløjfe omprioriteringsbidraget på uddannelse, undervisning og kultur allerede fra næste år, hvilket er to år før ventet. Begrebet dækker over, at institutionerne skulle spare to procent årligt, hvilket gav staten råderet over pengene.

* Pengene skal komme fra det økonomiske råderum. Forslaget svarer til 20,5 ud af de 24,5 milliarder kroner i det økonomiske råderum frem til 2025.

* Det økonomiske råderum er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025.

* Den seneste opgørelse af det finanspolitiske råderum fra april viser, at der i år 2025 vil være et råderum på 24,5 milliarder kroner og en positiv strukturel saldo i perioden 2021-2024.

Kilde: Venstre.