FAKTA: Venstre vil sænke ydelser og straffe social kontrol

Oppositionspartiet vil have arbejdspligt for flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark.

Venstre vil have, at flygtninge og indvandrere skal bidrage mere til fællesskabet i Danmark.

Partiet har onsdag derfor lanceret et udspil på udlændingeområdet, som stiller større krav til denne gruppe mennesker.

Her er nogle af hovedpunkterne, som V-formand Jakob Ellemann-Jensen har præsenteret på et pressemøde på Christiansborg.

* Venstre vil indføre et krav om, at en person, der kommer til Danmark, skal finde sig et arbejde eller påbegynde en uddannelse. Hvis det ikke sker, skal kommunen, hvor personen bor, stille et nyttejob til rådighed for personen.

* Alt for mange ikkevestlige indvandrere, især i udsatte boligområder, er på førtidspension, mener Venstre. Partiet vil have, at førtidspensionister, der bor i disse områder og har et integrationspotentiale, skal have revurderet deres arbejdsevne.

* Venstre vil reducere integrationsydelsen for forsørgere, sådan at flygtninge og indvandrere får et større incitament til at søge ind på arbejdsmarkedet.

* Venstre vil tilbagerulle hævelsen af ydelser til især arbejdsløse indvandrere.

* Partiet ønsker også, at det ikke skal være muligt at komme til Danmark og modtage høje offentlige ydelser allerede fra ankomsten. Derfor vil Venstre udbrede optjeningsprincipper for ydelser.

* Venstre vil også genindføre det opholdskrav for dagpenge, som et flertal i Folketinget sidste år besluttede at afskaffe.

* Venstre vil have ændret straffelovens paragraf 81, sådan at social kontrol kan blive straffet på linje med hadforbrydelser.

* Mænd, der udøver social kontrol ved for eksempel at nægte deres hustru at arbejde, skal straffes. Det skal ske, ved at mændene bliver trukket i deres sociale ydelser.

* Venstre vil desuden have lovgivningen ændret, således at det bliver muligt at sende en bisidder væk, hvis en sagsbehandler kan dokumentere, at der foregår social kontrol i en familie.

* Flere indvandrerkvinder skal ud på arbejdsmarkedet. Det skal en taskforce mellem de fire største kommuner i Danmark være med til at sikre.

Kilde: Venstre.