FAKTA: Velfærdssamfundet kan være forandret efter coronakrise

- Der ligger en ny usikkerhed under hverdagen. En sårbarhed. Og selv når vi begynder en dag at åbne Danmark op igen, så vil meget være forandret. Kommunerne og regionerne har gjort alt, hvad de kan gøre i den her nye situation.

Coronaudbruddet kan betyde, at danskerne kommer til at opleve er forandret velfærdssamfund på den anden side af krisen. Sådan har det lydt fra både regeringen og kommunerne den forgange uge.

- Men vi må allerede nu også sige, at vi danskere ikke kan forvente at møde præcis det samme velfærdssamfund, når vi er ovre på den anden side.

- Konsekvenserne af den her sygdom kommer til at blive store for mennesker, for økonomien, for virksomhederne, for lønmodtagerne, men også for vores velfærdssamfund.

Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening, KL, i et interview med Politiken den 26. marts:

- Diskussionen før coronakrisen handlede om at investere flere penge i vores folkeskoler og flere pædagoger i vores daginstitutioner, men det er klart, at det er bare blevet meget vanskeligere at levere på de ambitioner, når økonomien kommer til at se meget anderledes ud.