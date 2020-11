FAKTA: Veganerparti vil forbyde fyrværkeri og indføre amme-ret

* Partiet vil afvikle konventionel dyrelandbrug til plantelandbrug ved at omlægge støtten.

Her kan du læse et udsnit af partiets politik:

Det opstillingsberettigede parti Veganerpartiet har fremlagt sit idéprogram på over 60 sider.

* Offentlige køkkener og skoler skal servere sprøjtefrit og lokalt dyrket mad med fokus på plantebaserede retter.

Dyrerettigheder

* Alle former for produktion af pels og dun skal udfases hurtigst muligt.

* Alle zoologiske haver, delfinarier og akvarier skal omdannes til midlertidige krisecentre for dyr, der ikke er i stand til at overleve på deres oprindelige levesteder.

* Strengere love vedrørende dyrs velfærd i klappe-zoos. Dyrene skal overalt have fristeder fra de besøgendes berøring.

* Udstillinger og salgsmesser med dyr skal ikke længere være tilladt

* Handel med et dyr skal afsluttes med en skriftlig kontrakt om, at dyrets nye familie kan sikre rette foder, forhold, samvær, dyrlæge og forsikring. Der skal være krav for ventede udgifter og daglig samværstid.

* Forbrugerfyrværkeri skal være forbudt. Professionelle pyrotekniske shows kan arrangeres.

Miljø, energi og klima

* Der skal indføres en CO2-afgift, så de reelle omkostninger afspejles i produkternes pris.

* Der skal oprettes et ministerium for bæredygtighed, hvor alle politikområder skal gennemgås i forhold til klima, miljø og bæredygtighed.

* Partiet støtter klimaloven med en 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030. Danmark skal være CO2-neutral i senest 2040.

* Det skal være en regel frem for undtagelsen, at man er flere om at eje og deles om ting som boremaskiner, plæneklippere og biler, så der spares ressourcer.

* Skattefradrag på elcykler og pendlertrafikken i bil skal reduceres.

Sundhed

* På hospitaler skal der i udgangspunktet kun serveres helbredsfremmende kost som frugt, grøntsager, linser, bønner, nødder og fuldkorn.

* Skolecafeterier og -boder skal fremme sund kost, og automater med slik eller energidrikke skal fjernes.

* Staten skal opfordre til og føre kampagner for sund livsstil.

* Højere moms for usunde fødevarer. Ting som grøntsager, bælgfrugter, fuldkornsprodukter skal fritages for moms.

* Der skal være en ret til at amme og pumpe brystmælk i flaske i arbejdstiden i to år.

* Alle mennesker i Danmark skal have adgang til basal lægehjælp og mad. Der gælder også hjemløse fra andre EU-lande som Rumænien, som opholder sig lovligt i landet.

Økonomi

* Der skal etableres et økonomisk fokus, der tager hensyn til jordens økosystemer.

* Der skal udvikles langt mere effektiv cirkulær og biobaseret økonomi, der begrænser ressourceforbrug og forurening.

Kilde: Veganerpartiets idéprogram.