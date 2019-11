FAKTA: Van Buuren er kåret som verdens bedste DJ fem gange

DJ'en står bag flere store, elektroniske hits, og musik har altid fyldt meget i hans liv:

* Van Buuren er født i Holland den 25. december 1976.

* Han tog en kandidatgrad i jura, fordi han mente, det var klogt at have en backup-plan til musikken.

* Armin van Buuren startede i 2001 sit eget ugentlige radioshow "A state of trance", som har været det mest hørte radioprogram verden over med flere end 30 millioner lyttere hver uge i over 40 lande.

* Van Buuren er kåret til verdens bedste DJ af det internationalt anerkendte magasin DJ mag i 2007, 2008, 2009, 2010 og 2012.

* Han har optrådt på store festivaler, klubber, ved store begivenheder og shows.

* I 2013 optrådte van Buuren for den da nyligt kronede konge og dronning i Holland, Willem-Alexander og Máxima. Van Buuren har udtalt, at det var et af højdepunkterne i hans karriere.

* Van Buuren står blandt andet bag sangene "Blah, blah, blah", "This is what it feels like" og "Lonely for you".

Kilde: Arminvanbuuren.dk