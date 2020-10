FAKTA: Værker om børn modtager nordiske kulturpriser

I stedet er rådets priser, som hvert år gives inden for kulturområdet, blevet afsløret virtuelt.

Nordisk Råd skulle have uddelt priser ved en ceremoni i Island, men det satte coronapandemien en stopper for.

Priserne uddeles inden for litteratur, film, musik, miljø og børne- og ungdomslitteratur. Der hører 350.000 kroner med til hver pris.

Formålet er at øge interessen for nabolandenes litteratur, sprog og nordisk kulturfællesskab og samarbejde.

Få et overblik over de fem prismodtagere her:

* Litteraturprisen: Den finske forfatter Monika Fagerholm modtager prisen for romanen "Vem dödade bambi?", som ifølge Nordisk Råd har en "stiliseret moralitet skrevet med en rasende energi".

* Filmprisen: Den går til den norske film "Barn" af manuskriptforfatter og instruktør Dag Johan Haugerud og producer Yngve Sæther. Værket beskrives som "ambitiøst og eftertænksomt", fordi det "med empati og stor alvor behandler forholdet mellem børn og voksne".

* Musikprisen: Endnu en finne, komponisten Sampo Haapamäki, får prisen for værket "Konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille" (på dansk: Koncert for kvarttone-klaver og kammerorkester).

* Miljøprisen: Den færøske kok og skribent Jens-Kjeld Jensen bliver tildelt prisen for at sætte fokus på mangfoldigheden i den færøske natur. Han samarbejder med naturforskere over hele verden og har været med til at kortlægge over 350 nye arter på Færøerne.

* Børne- og ungdomslitteraturprisen: Billedbogen "Vi är lajon!" af den svenske forfatter Jens Mattson og den finlandssvenske illustrator Jenny Lucander får prisen. Bogen står "ubetinget på barnets side med et insisterende børneperspektiv i både tekst og billede"

Kilde: Nordisk Råd.