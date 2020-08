FAKTA: Værd at vide om Nordisk Råds Filmpris

* Nordisk Råds Filmpris blev uddelt for første gang i 2002. Siden prisen blev permanent i 2005, er den blevet uddelt en gang om året.

Her kan du læse om filmprisen:

* Prisen gives til en kunstnerisk vigtig, nordisk produceret spillefilm.

* Der er en nomineret fra hvert nordisk land: Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark.

* Seks danske film har allerede modtaget prisen. "Drabet" (2005), "Kunsten at græde i kor" (2007), "Antichrist" (2009), "Submarino" (2010), "Jagten" (2013) og "Dronningen" (2019).

* Prisen på 350.000 kroner deles ligeligt mellem filmens manuskriptforfatter, instruktør og producer.

* Juryen på tre medlemmer udpeges af det enkelte lands kulturminister for tre år ad gangen.

* Nordisk Råd uddeler hvert år fem priser: litteraturprisen, filmprisen, musikprisen, miljøprisen og børne- og ungdomslitteraturprisen.

* Formålet med priserne er at øge interesse for det nordiske kultur- og miljøsamarbejde samt anerkende enestående initiativer. Priserne er også med til at styrke og vise den nordiske samarbejdsprofil.

* Nordisk Råds Filmpris uddeles i 2020 tirsdag den 27. oktober i Islands hovedstad, Reykjavik.

Kilder: Nordisk Film og TV Fond.