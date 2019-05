FAKTA: Vælgere sender millioner til partier

Ifølge loven må politiske partier ikke modtage anonyme tilskud på over 20.000 kroner. For beløb modtaget i 2019 er grænsen 20.900 kroner.

Partier og enkeltkandidater har indberetningspligt for private bidrag over beløbsgrænsen. Det vil sige, at navnet på den, der giver pengene, skal fremgå. Derimod ikke beløbets størrelse.

Men det skal til gengæld fremgå af partiregnskabet, hvor stort det samlede beløb af de anonyme tilskud er.

Senest kom det frem, at Venstres politiske ordfører, Britt Bager, til sin valgkamp i 2015 havde modtaget 100.000 kroner fra én person. Men pengene var delt op i portioner a 20.000 kroner gennem fem forskellige selskaber, og derfor holdt hun sig inden for partistøttelovens regler.

Dermed udnyttede hun ifølge juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet "et hul i loven" i forsøg på at slippe uden om reglerne.

Selv sagde Britt Bager, at "det er fuldstændig lovligt at modtage 20.000 kroner fra forskellige virksomheder, og det har intet med sagen at gøre, hvem der ejer virksomhederne".

Her kan du se, hvor mange penge partierne fik i private bidrag i valgåret 2015:

* Venstre 20 millioner kroner.

* De Konservative 19,9 millioner.

* Socialdemokratiet 11,4 millioner.

* De Radikale 9,9 millioner.

* Liberal Alliance 9,1 million.

* Enhedslisten 3,5 millioner.

* Alternativet 2,8 millioner.

* SF 2,2 millioner.

* Dansk Folkeparti 1,9 millioner.

* Kristendemokraterne 0,7 millioner.

Statslig partistøtte:

Partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det seneste folketingsvalg og opnået mindst 1000 stemmer, har ret til økonomisk tilskud til politisk arbejde.

Støttebeløbet er i 2019 på 33 kroner for hver stemme opnået ved valget.

Socialdemokratiet fik flest stemmer ved folketingsvalget i 2015 - 924.940 - og det ville med det aktuelle tilskud give et samlet støttebeløb på 30,5 millioner kroner.

Kristendemokraterne fik færrest stemmer - 29.077 - hvilket er lig med knap en million kroner i støtte.

For et par år siden vedtog et flertal i Folketinget desuden at bevilge ekstra 52 millioner kroner til fordeling mellem partierne hvert år. Det betyder eksempelvis for Socialdemokratiet 11,5 millioner og for Venstre 8,7 millioner kroner i ekstra støtte.

Kilder: Altinget, Politiken, Ugebrevet A4, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Folketinget.