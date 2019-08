FAKTA: Unge dyster i håndværk til VM i Rusland

I en årrække har Danmark nemlig efterspurgt flere unge på erhvervsuddannelserne, og de seneste tre år er antallet af ansøgninger da også steget.

Herunder følger fakta om World Skills:

* Verdensmesterskabet finder sted hvert andet år og afholdes i 2019 i den russiske by Kazan. Deltagerne dyster fra 23.-26. august, og 27. august hyldes vinderne ved en medaljeceremoni.

* Abu Dhabi var vært i 2017.

* 1300 konkurrerer og er repræsenteret fra over 60 lande. Mesterskabet omfatter 56 forskellige håndværksfag.

* De fleste deltagere ved VM har kvalificeret sig gennem de nationale Skills-mesterskaber.

* Næstved var vært for danmarksmesterskabet i Skills i 2019. Det blev besøgt af cirka 50.000 tilskuere.

* Danmarks landshold hører under organisationen Skills Denmark, der i sine vedtægter har indskrevet, at man arbejder for at fremme interessen for erhvervsuddannelser:

- Skills Denmark har til formål at arbejde for at fremme de danske erhvervsuddannelsers samfundsmæssige anseelse og status ved at tilskynde unge mennesker, deres undervisere og arbejdsgivere til at opnå den højeste erhvervskompetence inden for deres faglige område.

- Skills Denmark skal promovere og synliggøre erhvervsuddannelserne i Danmark som attraktive uddannelser for unge, skriver organisationen.

* Skills Denmark får 40 procent af sin støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Kilder: Skills Denmark og World Skills.