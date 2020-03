FAKTA: Undgå at blive snydt på nettet

Det kan være svært at gennemskue svindlere på nettet, men her er nogle råd til, hvordan man spotter en fupbutik på nettet:

* Tjek altid, om internetbutikkens webadresse passer til det, internetbutikken sælger. Rigtige butikker har som regel meget simple webadresser - ofte er det kun butikkens navn. Fupbutikkers webadresser er ofte længere og/eller har ikke nogen sammenhæng med de varer, der sælges i butikken.

* Er der et virksomhedsnummer - det såkaldte CVR-nummer?

* Undersøg "Om os"-siden. Rigtige butikker har ofte en fortælling om sig selv, deres historie og værdier. Det bruger fupbutikker sjældent energi på. Hvis fupbutikken har en "Om os"-side indeholder den tit stavefejl og er dårligt oversat til dansk.

* Lav en søgning på virksomheden for at finde oplysninger om ejeren eller selskabet. Har andre borgere eller virksomheder gode eller dårlige erfaringer med sitet?

* Er tilbuddet for godt til at være sandt? Fupbutikker sælger ofte varerne meget billigt. Hvis varerne er betragteligt billigere end andre steder, kan det være et tegn på, at varerne er kopivarer, eller at du aldrig modtager varen.

Kilder: Politiet, www.sikkerdigital.dk