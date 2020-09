FAKTA: Ulovlig cabotagekørsel bidrager til social dumping

Et slovensk vognmandsfirma kørte 21 ulovlige cabotagekørsler i Danmark. Firmaet brugte en dansk lastbil til det.

Det opfangede Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var første gang, at politikommissær Henrik Fobian har set, at en dansk lastbil er taget for ulovlig cabotagekørsel i Danmark.