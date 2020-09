FAKTA: Uddannelseszoom skal kortlægge sexchikane

Bliv klogere på, hvad Uddannelseszoom er her:

* Uddannelseszoom er en spørgeskemaundersøgelse, der hvert andet år sendes ud til alle studerende på de videregående uddannelser. I 2020 bliver spørgeskemaet sendt ud i oktober.

* De nye spørgsmål skal bruges til at undersøge omfanget af sexchikane og forskelsbehandling på et overordnet niveau og følge udviklingen over tid.

* Uddannelses- og forskningsministeriet oplyser ikke den præcise ordlyd af de nye spørgsmål, men fortæller, at begrebet "uønsket seksuel opmærksomhed" indgår.

* I 2018 blev undersøgelsen sendt ud til flere end 250.000 elever. Cirka 104.000 studerende besvarede spørgeskemaet. Dengang var spørgsmål om sexchikane og forskelsbehandling ikke en del af spørgeskemaet.

* I 2018 gennemførte Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Danske Universiteter (DU) en spørgeskemaundersøgelse blandt 150.000 studerende på danske universiteter.

* I undersøgelsen fra DSF og DU svarede 1194 personer, at de havde oplevet uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelser.

* 82 procent af dem var kvinder, mens 16 procent var mænd. Resten havde ikke oplyst deres køn i undersøgelsen.

* For 50 procent af besvarelserne var den krænkende adfærd udvist af medstuderende. 11 procent svarede, at de havde oplevet det fra en tutor eller rusvejleder. 10 procent svarede, at det var en underviser, der havde krænket dem.

Kilder: Danske Studerendes Fællesråd og Uddannelse- og Forskningsministeriet.