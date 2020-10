FAKTA: Udbud åbner for olie i Nordsøen til midten af 2050'erne

Det skyldes, at det franske olieselskab Total, der er den største spiller i den danske del af Nordsøen, har trukket sin ansøgning til et udbud om efterforskning og udvinding af olie tilbage.

Udbudsrunden - der er kaldt den 8. udbudsrunde - er et politisk stridspunkt. Blandt andet fordi miljøorganisationer og venstre side af Folketinget vil have stoppet for at give flere licenser på grund af Danmarks klimamålsætninger.

Læs mere om 8. udbudsrunde her:

* Siden 1981 har der været syv udbudsrunder, hvor der er givet tilladelse til efterforskning og udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen.

* I 7. udbudsrunde, der blev afgjort i 2016, er der givet mulighed for at kunne fortsætte olieudvindingen frem til 2052.

* En tildelt tilladelse i 8. runde vil ifølge den hidtidige praksis give en 6-årig efterforskningslicens og derefter en ret til at producere i 30 år. Altså 36 år.

* Hvis den praksis fortsætter, vil der - afhængig af om og derefter hvornår udbuddet bliver afgjort - potentielt kunne blive hentet olie op frem til midten af 2050'erne.

* Der var oprindeligt fire selskaber, der havde lagt billet ind i 8. runde, men de tre har trukket ansøgningen, og tilbage er kun britiske Ardent Oil.

* I januar udskød regeringen beslutningen om 8. runde med begrundelsen, at det krævede flere overvejelser, og torsdag blev der indkaldt til politiske drøftelser om rammevilkårene for olieselskaberne, efter at Total trak sin ansøgning.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Energistyrelsen.