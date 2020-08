FAKTA: USA's berygtede efterretningstjeneste NSA

DR Nyheder erfarer fra flere af hinanden uafhængige kilder, at FE har givet NSA adgang til elektronisk indhentning af store mængder rådata fra en kabeladgang.

Her følger fakta om NSA:

* NSA står for National Security Agency (Det Nationale Sikkerhedsagentur). Det er den største af de amerikanske efterretningstjenester.

* NSA arbejder blandt andet med overvågningsprogrammer, kryptering, sikkerhed og beskyttelse af amerikanske kommunikationssystemer.

* Der var oprindeligt en enhed under Anden Verdenskrig, som skulle afkode hemmelig kommunikation, men i 1952 valgte den amerikanske præsident Harry S. Truman at oprette det som et nationalt sikkerhedsagentur.

* NSA hører under det amerikanske forsvarsministerium.

* NSA har hovedkvarter på militærbasen Fort George G. Meade i Maryland tæt på Washington D.C.

* NSA samarbejder med alle Nato-landes efterretningstjenester.

* I 2013 lækkede den tidligere NSA-medarbejder Edward Snowden utallige efterretningsoplysninger, som blandt andet blotlagde NSA's globale overvågning.

* Blandt andet skrev den tyske avis Der Spiegel, at NSA overvågede centrale EU-kontorer og diplomater. Avisen skrev også, at den tyske forbundskansler, Angela Merkel, var blevet aflyttet af USA.

* Le Monde skrev, at franske forretningsfolk og politikere var blandt millioner af franskmænd, som fik deres telefonopkald registreret hos NSA.

Kilder: nsa.gov, DR Nyheder, Encyclopedia Britannica.