FAKTA: Tyske og norske turister skal overholde visse regler

I mere end to og en halv måned har de danske grænser været lukket, men nu åbnes grænserne for tyske, norske og islandske turister fra 15. juni.

Læs mere her:

* Indrejsende i Danmark vil stikprøvevis blive opfordret til at tage en test for coronavirus ved grænseovergange.

* De er velkommen, hvis de ejer et sommerhus eller har en kæreste i Danmark.

* Indrejsende er også velkommen, hvis de har bestilt mindst seks overnatninger - dog skal det være uden for København.

* Der bliver opsat mobile teststationer i sommerlandet, hvor der er mange folk og turister samlet. Det skal være muligt for ansatte i butikker, i forlystelsesparker, på restauranter og lignende at blive testet.

* Det sker for at overvåge udviklingen og opdage eventuelt nye smittekæder.

* Det vil ikke være et krav for at indrejse i Danmark, at man lader sig teste, og der kommer ikke til at være testning ved alle grænseovergange eller alle de populære sommerområder hver dag.

* Udlændinge, der kommer til Danmark, vil få information om de danske retningslinjer.

* Hvis en udenlandsk turist testes positiv for coronavirus, vil vedkommende være omfattet af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om for eksempel selvisolation.

* Hvis en udlænding, der ønsker indrejse, udviser tydelige sygdomstegn, som for eksempel hoste, tegn på feber eller lignende, vil den pågældende blive afvist ved grænsen.

* Politiet vil kontrollere, om personer, der ønsker indrejse i Danmark, opfylder betingelserne for indrejse.

* Hvis en udlænding, der ønsker indrejse i Danmark, ikke opfylder betingelserne for indrejse, vil den pågældende blive afvist.

* Der vil skulle fremlægges et lejebevis på et sommerhus, hotel, campingplads eller lignende.

Kilde: Regeringen.