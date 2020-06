FAKTA: Turister skal huske dokumentation ved grænsen

Mandag bliver det igen muligt for visse personer at rejse ind i Danmark, og samtidig frarådes danske statsborgere ikke længere at rejse til enkelte lande.

Læs her mere om, hvilke forhold der vil gælde for ind- og udrejsende:

Indrejsende:

* Turister skal kunne dokumentere, at de har et ophold i Danmark på minimum seks overnatninger.

* Dokumentationen kan være et lejebevis til sommerhus, campingophold, hotel eller lignende.

* Det er muligt for turisterne at overnatte i hele Danmark. På et tidspunkt stod turisterne ellers ikke til at kunne overnatte i København og på Frederiksberg.

* For at imødekomme særligt sommerhusturister er det i orden kun at opholde sig i Danmark i fem nætter. Der skal dog stadig fremvises dokumentation for et booket ophold på minimum seks overnatninger.

* Turister fra Sverige og Finland må endnu ikke rejse ind i landet. Danmark er i dialog med de to nordiske lande om en fremtidig åbning.

* Fra mandag bliver det også muligt for vise udlandsdanskere at tage familien med til Danmark for at holde ferie eller besøge venner og familie.

* Det bliver ligeledes muligt for visse udenlandske statsborgere at besøge blandt andet kærester, forlovede og familie i Danmark, ligesom de kan rejse ind i landet i forbindelse med eksempelvis erhvervsrejser og jobsamtaler.

Udrejsende:

* Danske statsborgere bliver ikke længere frarådet at rejse til Norge, Island og Tyskland.

* Selv om der ikke længere frarådes rejser til de tre lande, bliver man fortsat opfordret til at være opmærksom på sin sikkerhed og holde sig opdateret om situationen.

* Ikke-nødvendige rejser til alle andre lande frarådes fortsat frem til 31. august.

* Frem til 31. august opfordres man til at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til udlandet. Det gælder dog ikke Norge, Island og Tyskland.

Kilder: Udenrigsministeriet og Rigspolitiet.