FAKTA: Tre opsigtsvækkende fangeflugter

Vi er endda højt på listen over lande i Europa, hvor flest flygter per 10.000 indsatte, viser en rapport fra Europarådet i 2018.

Danmark var således nummer syv over antallet af fangeflugter i åbne og lukkede fængsler.

Ser man kun på de lukkede fængsler var Danmark nummer tre.

Her følger beskrivelser af tre af de mest opsigtsvækkende fangeflugter i Danmark.

* I 2019 flygtede bandelederen Hemin Dilshad Saleh fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse, hvor han var fængslet. Han fik besøg af sin fætter, der i en kageæske havde medbragt to skydevåben.

Med pistolen rettet mod hovedet på en ansat lykkedes det dem at flygte i to ventende biler, hvor fem andre sad. Bandelederen blev senere pågrebet og udleveret fra Spanien.

* I 2012 lykkedes det en anden bandeleder at flygte fra Statsfængslet Østjylland ved Horsens, men det var uden den store dramatik. Muhammed Figuigui udgav sig for at være en anden fange, der skulle på uledsaget udgang.

Hans identitet blev ikke tjekket ved porten, og derfor kunne han sætte sig i en taxa og køre væk. Figuigui blev fanget igen halvandet år efter i en lejlighed i København.

* I 1995 bragede en gul gummiged ind i muren til Vridsløselille Fængsel, hvor 12 fanger flygtede ud af hullet, mens fængselsbetjente løb efter.

De fleste undslupne indsatte blev fanget inden for få uger, men en enkelt nåede helt til udlandet, før han blev anholdt igen.

