FAKTA: Tre michelinstjerner er værd at rejse efter

Læs her, hvordan restauranterne bliver bedømt:

* Det er michelininspektører, der bedømmer restauranterne.

* Ofte har michelininspektører en gedigen grunduddannelse på restaurant- eller hotelskoler og flere års erfaringer fra branchen.

* Derefter gennemgår de en seks måneder lang intern uddannelse, så inspektørerne har et fælles syn på, hvordan restauranterne skal bedømmes.

* De bliver bedømt ud fra fem kriterier.

- Kvaliteten på råvarerne.

- Håndværket, det vil sige smagen og tilberedningen.

- Personligheden, det vil sige, til hvilken grad det er lykkedes kokken at skabe sit eget udtryk.

- Hvor meget man får for pengene.

- Kvaliteten set over tid. Oplevelsen må altså ikke afhænge af, hvornår man besøger restauranten, så det høje niveau skal være konsistent.

* Der gives op til tre stjerner for oplevelsen og den kulinariske præstation.

* En stjerne betyder, at restauranten er værd at stoppe for på sin tur. To stjerner, at restauranten er værd at køre en omvej for. Tre stjerner, at restauranten er værd at rejse efter.

Kilder: Michelin, Jyllands-Posten.