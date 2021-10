FAKTA: Tre kvinder og 14 børn er på vej fra Syrien

Her sidder de, fordi de i sin tid rejste ud af Danmark for at tilslutte sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Når kvinderne lander på dansk jord, forventes de at blive varetægtsfængslet for terror, skriver DR Nyheder onsdag.

Læs mere om kvinderne og deres børn her:

* En etnisk dansk kvinde fra Sjælland i begyndelsen af 30'erne med dansk statsborgerskab og hendes to små børn - en femårig pige og en adopteret dreng.

Pigen har fået konstateret posttraumatisk stress (ptsd).

Kvinden tog til Syrien i 2014, efter at hun konverterede til islam, da hun var i begyndelsen af 20'erne. Hun og hendes børn har siddet i al-Roj-lejren.

* En etnisk dansk kvinde i begyndelsen af 30'erne fra Sydvestjylland, der som ung konverterede til islam. Hun har fem børn i alt i alderen 1 til 12 år. Kilder melder, at børnene er mellem 1 og 13 år. Fire af børnene er født i Danmark.

Hendes mand har fået frataget sit danske statsborgerskab og sidder fængslet i det nordøstlige Syrien.

* En kvinde sidst i 30'erne med dobbelt statsborgerskab og rødder i Østeuropa. Hun kommer fra Sydøstjylland. Hun har i alt syv børn mellem 2 og 15 år. De fem er født i Danmark.

Hun tog til Syrien i 2015 med sin mand, som formentlig er død.

Kvindens ældste barn - en dreng på omkring 15 år - er hentet tilbage til Danmark og bor hos sine bedsteforældre, da han blev hårdt såret af et skud i ryggen og er lam i benene.

* Fire kvinder med fem danske børn forbliver i de syriske lejre.

Kvinderne har administrativt fået frataget deres danske statsborgerskab og bliver derfor ikke fløjet til Danmark.

Det drejer sig om to kvinder med to børn hver samt to tvillingsøstre, hvoraf den ene har et barn.

Der arbejdes på at hjemtage de fem børn med dansk tilknytning. Dog uden at deres tre mødre kommer med til Danmark. Men det kræver samtykke fra mødrene.

Kilde: DR Nyheder, Berlingske, Udenrigsministeriet og Ritzau.