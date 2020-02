FAKTA: Tre hjemvendte danskere smittet med coronavirus

Her er, hvad vi foreløbig ved om de smittede danskere:

* Første tilfælde:

Torsdag den 27. februar kom nyheden om, at den første dansker var bekræftet smittet med coronavirus.

Den smittede kom mandagen forinden hjem fra en skiferie i Lombardiet i det nordlige Italien, hvor hundredvis er smittet med virusset.

Den smittede er medarbejder på TV2, og han nåede at være på arbejde en enkelt dag, inden han blev testet positiv for virusset.

Det betød, at TV2 måtte sende 16 medarbejdere i hjemmekarantæne i 14 dage efter anvisninger fra de danske sundhedsmyndigheder.

* Andet tilfælde:

Fredag den 28. februar kunne Statens Serum Institut bekræfte, at endnu en dansker var testet positiv for det nye coronavirus.

Også i dette tilfælde var der tale om en person, der var hjemvendt fra en skiferie i Norditalien.

Den smittede henvendte sig til sin egen læge, ni dage efter at vedkommende begyndte at opleve de første symptomer.

Patienten blev dernæst henvist til Rigshospitalet, der efter en halspodning kunne bekræfte, at personen var smittet med virusset.

De danske sundhedsmyndigheder har iværksat i en smitteopsporing for at finde de personer, som den smittede har været i tæt kontakt med i et forsøg på at inddæmme virusset.

* Tredje tilfælde:

Styrelsen for Patientsikkerhed kunne tidligt lørdag morgen den 29. februar meddele, at en tredje dansker var smittet med det nye coronavirus.

Personen havde forinden været på konference i München, hvor vedkommende formentlig er blevet smittet, meddeler styrelsen.

Patienten er sat i isolation, mens Styrelsen for Patientsikkerhed opsporer de personer, som den smittede har været i tæt kontakt med.

Kilder: Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut.