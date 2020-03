FAKTA: Top-ti over lande med flest strandede danskere

1800 danskere stod tirsdag morgen i Udenrigsministeriets krisedatabase over danskere, der er strandet i udlandet.

Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau.

Flest danskere har registreret sig i krisedatabasen som værende i Peru. Her har Udenrigsministeriet dog hjælp på vej, da der er planer om, at et særfly på torsdag skal hente danskere hjem fra landet.