FAKTA: Tolkeaftale er fornyet flere gange siden 2013

Tolkenes sikkerhed bliver aktuelt debatteret herhjemme. Et flertal i Folketinget vil have undersøgt, om en eksisterende aftale om evakuering af afghanske tolke skal ændres.

Med den nuværende aftale er det nemlig ganske svært for afghanske tolke at opnå beskyttelse i Danmark.

Regeringen vil mandag mødes med Folketingets partiet for at drøfte sagen.

Læs mere om tolkeaftalen her:

* I 2013 indgik den daværende regering (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF) sammen med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative en tolkeaftale.

* Aftalen blev indgået med det formål at støtte tolke, der har bistået de danske styrker i Afghanistan.

* Aftalen går ud på, at afghanske tolke, der bliver vurderet som værende i fare i hjemlandet, vil kunne opnå asyl i Danmark. Tolke uden for fare vil blive hjulpet lokalt i Afghanistan.

* Aftalen er blevet forlænget flere gange, senest i december 2020. Her blev den forlænget frem til udgangen af 2021.

* Regeringens støttepartier SF og Enhedslisten vil have afghanere, der har arbejdet for de danske styrker, skal evakueres til Danmark.

Det skal ske, i takt med at Taliban er ved at overtage kontrollen med landet. Efter at USA og den internationale koalition har trukket styrker ud af landet efter omkring 20 års tilstedeværelse, har Taliban ganske hurtigt taget magten i flere regioner.

Det kan være farligt for dem, der har arbejdet for de danske soldater.

* Torsdag eftermiddag er meldingen, at 40 nuværende og tidligere lokalt ansatte på den danske ambassade i Kabul har søgt om hjælp gennem tolkeaftalen. Det er sket siden udmeldingen om den militære tilbagetrækning i Afghanistan.

Det drejer sig desuden om fire tolke, der har hjulpet Forsvaret.

* Derudover havde en tværministeriel taskforce til og med juni i år behandlet i alt 139 sager fra afghanske tolke og andre lokalt ansatte.

* Nogle er blevet tildelt opholdstilladelse i Danmark, mens andre er blevet genbosat i Storbritannien. Økonomisk kompensation er blevet tildelt nogle, og andre igen har fået afslag på deres ansøgning.

* Forsvarsministeriet meddelte tirsdag, at man har øget antallet af sagsbehandlere for at sikre, at "alle ansøgninger, der måtte komme, kan behandles meget hurtigt".

Kilder: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Politiken, TV2.