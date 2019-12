Umiddelbart efter talen bliver fotografer inviteret indenfor i værelset for at tage et billede af dronningen. Dronningen ønsker efterfølgende de tilstedeværende pressefotografer samt holdet bag tv-produktionen et godt nytår. (Arkivfoto).

FAKTA: To personer ud over dronningen er til stede under talen

Klokken 18 begynder dronningen sin 48. nytårstale, som bliver sendt direkte ud til nationen.

Arbejdet med at gøre klar til sendingen begynder på selve dagen, hvor lys og lyd blandt andet bliver sat op.

Læs mere om det omfattende forløb fra taleskrivning til selve afholdelsen af talen her:

* Arbejdet med nytårstalen foregår sådan, at en embedsmand fra Statsministeriet sender en stikordsliste til Amalienborg i oktober. Den indeholder mulige emner, som dronningen kan tage op. Når hun har gennemarbejdet talen, bliver den sendt til godkendelse i Statsministeriet.

* Hvert år nytårsaftensdag møder et tv-hold op i Christian IX's Palæ for at omdanne dronningens modtagelsesværelse til et tv-studie. Der sættes blandt andet lys og lyd op.

* Nytårstalen er alle årene blevet filmet af ét kamera, der langsomt zoomer ind i løbet af dronningens tale.

* Der er et nødkamera tilsluttet, som kun bliver brugt, hvis hovedkameraet pludselig ikke virker. Det er endnu aldrig sket.

* På grund af begrænset plads er kameraet placeret i døråbningen til dronningens modtagelsesværelse. Under den direkte sending er det kun kameramanden og en repræsentant fra tv-holdet, der er til stede.

* Når klokken slår 18, giver repræsentanten et signal til dronningen om, at der sendes. Herefter begynder dronningen at holde sin tale.

* Talen varer fra 11 til 13 minutter. Det er den eneste gang i løbet af året, hvor dronningen taler direkte til hele nationen.

* Umiddelbart efter talen bliver fotografer inviteret indenfor i værelset for at tage et billede af dronningen. Dronningen ønsker efterfølgende de tilstedeværende pressefotografer samt holdet bag tv-produktionen et godt nytår.

* Bagefter forlader dronningen værelset og kan således deltage i sin private nytårsfejring.

Kilder: kongehuset og Ritzau.