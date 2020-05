FAKTA: Tidslinje over udligningskritik

Herunder kan du læse nogle af de vigtigste begivenheder og kritikpunkter i forhandlingsforløbet:

* 30. januar:

Regeringen præsenterer de første elementer i udspillet.

1,4 milliarder kroner skal flyttes mellem kommunerne. Tallene for, hvad det reelt betyder for hver kommunerne - og begrundelserne bag - holder regeringen dog tilbage.

* 31. januar:

Regeringen fremlægger en liste over, hvad udligningsreformen vil betyde for hver enkelt kommune i kroner og øre.

* 7. februar:

Venstre anklager regeringen for at holde væsentlige beregninger i udspillet tilbage. Partiet vil ikke forhandle, før beregningerne er lagt frem, truer Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

Ministeriet sender efterfølgende tal, som ministeriet mener er fyldestgørende.

* 13. februar:

Social- og Indenrigsministeriet skriver ifølge Politiken til forligspartierne, at hovedstadskommunerne ikke som først udmeldt skulle betale 1419 millioner kroner mere til resten af landet men 1626 millioner kroner.

Ministeriet afviser dog den udlægning.

* 17. februar:

Social- og Indenrigsministeriet må skrive til forhandlingspartierne, at der har været en "beklagelig fejl". Børn, der ofte har flyttet kommune, er udregnet på forkert grundlag.

* 15. februar:

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet siger:

- Det har været usædvanligt, at man har holdt kortene så lukket, og det har også været direkte årsag til, at processen har været rodet og kaotisk.

* 19. februar:

Flere socialdemokratiske borgmestre har løbende kritiseret udspillet. Lejres borgmester, Carsten Rasmussen (S), kritiserer især, "at der er kommuner, der skal modtage penge, der i forvejen ikke bruger dem, de får".

Kommunernes Landsforening (KL) kritiserer også regeringen. "Vi mangler simpelthen de data, der gør, at vi selv kan regne på reformudspillet," siger Kristian Wendelboe, direktør i KL.

Ministeriet skriver senere, at der er sendt flere data til KL.

* 20. februar:

Venstre præsenterer tre krav til en aftale om udligningsreformen. Et "ja" fra Venstre kræver indrømmelser om skat, udlændinge og flere penge til kommunerne.

* 23. februar:

En mail viser, at Socialdemokratiet under forhandlingerne om udligning planlægger et "angreb på Venstre" blandt andet med ting fra forhandlingsrummet.

* 24 februar:

Finansminister Nicolai Wammen (S) beklager mailen og skriver til forhandlingspartierne:

- Jeg vil gerne over for jer understrege, at det ikke er en acceptabel tilgang til vores måde at forhandle med hinanden på.

* 25. februar:

Statsministeren beklager den lækkede mail, mens Venstres tillid til regeringen "kan ligge på et meget lille sted", siger formand Jakob Ellemann-Jensen.

Jakob Ellemann-Jensen siger, at Venstre endnu ikke er parat til at forhandle efter det store tillidsbrud.

* 27. februar:

Efter et forsoningsmøde i Statsministeriet siger Jakob Ellemann-Jensen, at man har to krav til regeringen, før forhandlingerne kan genoptages.

- Det handler om at genoprette tilliden, siger formanden.

* 28. februar:

Regeringen giver sig på Venstres hovedkrav om udlændinge efter at have afvist det.

* 4. marts:

40 borgmestre fra især Socialdemokratiet og Venstre opfordrer regeringen til at flytte flere penge fra by til land. Regeringens forslag er alt for skævt.

* 4. marts:

Jyllands-Posten bringer et lækket notat, hvor der står, at "det kan være et sigte for Venstre" at ville tilgodese fem kommuner med Venstre-borgmestre.

* 5. marts:

Wammen afviser at have lækket notatet, der er blevet politianmeldt.

* 19. marts:

Finansministeren siger, at håndtering af coronakrisen har højere prioritet end forhandlinger om klima, udligning og pension.

* 5. maj:

Regeringen indgår en aftale med Venstre, De Radikale, SF og Alternativet.

Kilder: DR, Jyllands-Posten, Altinget, Ritzau.