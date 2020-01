FAKTA: Tidligere domme for uagtsomt trafikdrab

En 28-årig kvinde er ved Retten i Aarhus tiltalt for at have forvoldt en 18-årig mands død i forbindelse med et cykelløb i Odder i Østjylland 31. maj sidste år.

* Det skyldes ifølge anklagen, at hun trodsede et forbud mod at svinge til venstre, hvorved bilen kolliderede med cykelrytteren.

* Generelt svinger straffen for uagtsomt manddrab i trafikken fra fængselsdomme til bøder og en betinget frakendelse af kørekortet.

* I februar 2019 blev en lettisk mand ved Retten i Herning idømt tre års fængsel for at have dræbt tre personer - en voksen kvinde og to børn.

Med mindst 137 kilometer i timen, en promille på 1,46 og et manglende kørekort bragede den 24-årige mand fra Letland i december 2018 op bag en bil lidt uden for Holstebro.

Dommen er senere stadfæstet i Vestre Landsret.

* I 2014 faldt den hidtil hårdeste straf for uagtsomt manddrab i trafikken, da en 23-årig mand blev dømt for uagtsomt at have kørt en kvinde ned på H.C. Andersens Boulevard i København i november 2013. Straffen lød på fire et halvt års fængsel.

Den dømte havde en promille på 1,01 og hash i blodet, da ulykken fandt sted.

* Ligeledes i 2014 blev en 39-årig mand idømt tre års fængsel og frakendelse af kørekortet i ti år ved Retten i Kolding.

Manden var påvirket af amfetamin, kørte for stærkt og slingrede, da han i juli 2013 ramte en bil på motorvejen ved Brande, hvor en 94-årig kvinde var passager. Hun blev dræbt i ulykken.