FAKTA: Tidlig pension til metalarbejdere og slagteriansatte

Fra 2022 får de retten til at trække sig tidligere tilbage. Se her, hvem der er omfattet:

* I de følgende forbund vurderes det, at mindst 50 procent, der har alderen til at kunne gå på tidlig pension, vil være berettiget til det:

Fødevareforbundet, Dansk Metal, 3F, FOA, HK, FFA, Lederne, Min a-kasse, FTF-A, Byggefagenes a-kasse, Dansk El-Forbund og Det Faglige Hus.

* Det har dog vakt kritik, at aftalen betyder, at også folk, der ikke er nedslidte, kan optjene retten til tidlig pension.

* For at blive omfattet af tidlig tilbagetrækning skal man have haft mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år. Perioder på barsel og dagpenge kan tælle med i regnestykket.

* Der er tale om en trappemodel i regeringens udspil. Det vil sige, at man optjener ret til tidlig pension, alt efter hvor lang tid man har været på arbejdsmarkedet.

* 42 års anciennitet gør det muligt at gå et år tidligere på pension. 43 år udløser to år. 44 år vil give mulighed for at gå tre år tidligere.

* Modellen er baseret på objektive kriterier, så man skal ikke visiteres eller vurderes til ordningen om tidlig pension.

* Regeringen vurderer, at 41.000 personer i 2022 vil have mulighed for at benytte ordningen. I 2025 vil det antal stige til 56.000 personer.

* Regeringen skønner, at 24.000 personer vil benytte retten til tidlig pension i 2022. Af disse forventes 6000 at komme fra beskæftigelse, mens den resterende del kommer fra efterløn og andre overførselsindkomster.

* Personer, der opfylder kravene, kan hver måned få 13.550 kroner før skat i tidlig pension. Beløbet nedsættes, hvis man har en pensionsformue på over to millioner kroner.

* Man kan supplere det månedlige beløb med udbetalinger fra sin egen pensionsopsparing, uden at ydelsen bliver sat ned.

* Det bliver muligt at arbejde og tjene op til 24.000 kroner om året, uden at ydelsen bliver sat ned. Det er før skat.

* Regeringen vurderer, at retten til tidlig pension kommer til at koste cirka 3,5 milliarder kroner årligt.

Kilde: Regeringen.