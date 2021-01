FAKTA: Tibetkommission har fået 182 millioner dokumenter

* Resultatet kom i december 2017. Konklusionen var, at Københavns Politi under præsident Hu Jintaos besøg i 2012 arbejdede ud fra en generel "klart ulovlig" ordre om, at demonstranter ikke måtte være synlige for kineserne. Borgernes ret til at forsamle sig og ytre sig blev krænket.

* Der var ikke bevis for ordrer eller opfordringer til politiet fra Udenrigsministeriet, PET, Statsministeriet, Hofmarskallatet eller Justitsministeriet.

* Også i 2013 gjorde politiet sig skyldig i "klart ulovlige" indgreb. Desuden blev Folketinget ført bag lyset. Retsudvalget fik "urigtige, vildledende eller ufyldestgørende" oplysninger i svar og redegørelser.

* Kommissionen blev nedsat på ny i 2018. Opgaven er at lave en supplerende undersøgelse - og at gå tilbage i tiden.

* I den første kommission blev der gennemført flere end 70 afhøringer. I anden omgang er over 100 personer indkaldt. Blandt dem er fire tidligere statsministre og 11 tidligere udenrigsministre.

* Kommissionen består af landsdommer Tuk Bagger, professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen og advokat Ole Spiermann.

Kilder: Tibetkommissionen, beretning, udtalelser.