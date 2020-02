FAKTA: Ti nye regler for betting-branchen

Den senest tilgængelige årsrapport fra Spillemyndigheden viser, at danske spillere i 2018 tabte 9,7 milliarder kroner til udbyderne.

På hjælpelinjer landet over meldes det, at særligt flere og flere mænd spiller. Også mange unge under 18 år går i kiosken og sætter penge på et sportsvæddemål i håb om en hurtig gevinst.