FAKTA: Ti danskere er smittet med coronavirus

Torsdag den 27. februar kommer nyheden om, at den første dansker er bekræftet smittet med coronavirus.

Her er, hvad vi foreløbig ved om de smittede danskere:

Den smittede er mandagen forinden kommet hjem fra en skiferie i Lombardiet i det nordlige Italien, hvor omkring 2000 er smittet.

Den smittede er medarbejder ved TV2. Han når at være på arbejde en enkelt dag, inden han bliver testet positiv for virusset.

* Andet tilfælde:

Fredag den 28. februar bekræfter Sundhedsstyrelsen, at endnu en dansker er testet positiv for det nye coronavirus. Vedkommende har været på skiferie i det nordlige Italien.

Den smittede har henvendt sig til egen læge, ni dage efter at vedkommende først begyndte at få symptomer.

* Tredje tilfælde:

Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller lørdag den 29. februar, at en tredje dansker er smittet med det nye coronavirus.

Personen er ansat på Aarhus Universitetshospitals afdeling for hud- og kønssygdomme. Han er for nylig kommet hjem fra en konference i München i Tyskland. Her var han i tæt kontakt med en italiener, som senere er bekræftet smittet med coronavirus.

* Fjerde tilfælde:

Søndag den 1. marts oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at en fjerde dansker er testet positiv med coronavirus.

Vedkommende er en tæt kontakt til det andet danske tilfælde, som blev bekræftet fredag. Den fjerde smittede dansker befinder sig derfor allerede i hjemmekarantæne.

* Femte og sjette tilfælde:

Tirsdag den 3. marts oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at yderligere to danskere er blevet smittet med virusset.

De har været på ferie i Norditalien og returnerede - uafhængigt af hinanden - til Danmark 29. februar. De har ikke relationer til andre smittede.

* Syvende, ottende, niende og tiende tilfælde:

Tirsdag 3. marts om aftenen oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed om yderligere fire tilfælde. De tre har været på rejser i Norditalien.

Den sidste er smittet efter rejse i Iran, der har været hårdt ramt af coronavirusset. Ingen har relation til andre smittede.

Kilder: Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Sundheds- og Ældreministeriet.