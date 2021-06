FAKTA: Tal bygger på forældrenes egne oplysninger

25 år senere sidder hænderne stadig løst i nogle familier, viser en ny undersøgelse foretaget af Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Da et politisk flertal i 1997 afskaffede revselsesretten, blev det strafbart for forældre at slå børn.

LÆS her mere om undersøgelsen:

* Den blev gennemført i perioden oktober 2017 til september 2018 og omfattede forældre til børn på henholdsvis ni måneder, to år og tre år.

* Den blev gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt begge barnets forældre.

* Forældre til 90.387 børn fordelt ligeligt på de tre aldersgrupper blev kontaktet via e-boks.

* Forældre til 52.010 børn valgte at besvare spørgsmål om barnets udvikling, forældrenes trivsel og familiens daglige liv.

LÆS her mere om de resultater, der vedrører opdragelse:

* Langt de fleste forældre svarer, at de for det meste bruger ros og taler til barnet på en positiv måde.

* Tre ud af fire mødre og godt to tredjedele af fædrene svarer, at de for det meste ved, hvordan barnet kan afledes, når det opfører sig på en uhensigtsmæssig måde.

* 12,4 procent af børnene har været udsat for dask, rusk, smæk eller er blevet slået inden for de to seneste måneder.

* Der er en højere andel af fædre, der har anvendt hårdhændet opdragelse/vold.

* I særlig risiko er børn af forældre, der er indvandret til Danmark eller som er efterkommere. Blandt de børn er 36 procent blevet afstraffet fysisk.

* Blandt børn med én eller to danske forældre er andelene henholdsvis 13,2 og 8 procent.

Kilde: Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter.