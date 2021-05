FAKTA: Tæt på hver fjerde har fået mindst ét vaccinestik

Yderligere 27.561 personer har fået det første stik med en coronavaccine, viser onsdagens tal fra Statens Serum Institut.

Samtidig har 24.692 fået det andet og sidste stik og er færdigvaccinerede.

Det betyder, at over 1,4 millioner borgere i Danmark - svarende til 24,2 procent - har fået mindst ét stik. Af dem har 740.184 personer fået begge stik. Det svarer til, at 12,7 procent af befolkningen er færdigvaccinerede.