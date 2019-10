FAKTA: Svinesygdom kan koste landbruget milliarder

Danske myndigheder har dog ikke tænkt sig at undersøge dem for den frygtede svinesygdom afrikansk svinepest.

Chefkonsulent Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen, har forklaret, at man ikke ville kunne fortælle, hvor svinene kom fra, hvis man fandt afrikansk svinepest i de vildsvin, der er drevet i land.

- Men i og med at myndighederne skal indrapportere det, fordi de er fundet på dansk jord, ville vi risikere at stå med aben, siger han.

Hvis der konstateres afrikansk svinepest på dansk jord, kan det lamme svinekødseksporten.

Her kan du læse om svinesygdommen, der kan påføre dansk landbrug et milliardtab.

* Afrikansk svinepest er en smitsom og dødelig virussygdom hos svin.

* Over 80 procent af de svin, der får sygdommen, dør få dage efter, at de er blevet syge.

* Der findes ikke nogen behandling eller vaccine mod afrikansk svinepest.

* Der har aldrig været konstateret afrikansk svinepest i Danmark. Men sygdommen huserer hos både tam- og vildsvin i andre lande i Europa og i Asien.

* Hvis der konstateres afrikansk svinepest på dansk grund, uanset om det er hos et tam- eller et vildsvin, vil den danske eksport af svinekød til lande uden for EU øjeblikkeligt lukke.

* Eksporten af dansk svinekød til tredjelande udgør omkring 11 milliarder kroner om året.

* Et politisk flertal har besluttet at lade et vildsvinehegn opføre langs den dansk-tyske grænse for at minimere vildsvinebestanden og dermed risikoen for, at vildsvin smittes med svinepest, så sygdommen spredes.

Kilder: Fødevarer & Landbrug, Fødevarestyrelsen, Ritzau.