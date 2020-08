FAKTA: Svindel og bestikkelse har martret Forsvaret

Mandag blev chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen og to ledende medarbejdere sendt hjem på ubestemt tid.

Her er et par af sagerne:

* Den daværende chef for Hærkommandoen, Hans-Christian Mathiesen, blev i 2018 hjemsendt, efter mistanke om at han havde misbrugt sin stilling til at fremme sin kærestes karriere. Han blev i maj dømt for forholdet, og Vestre Landsret afgør mandag ankesagen.

* To tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er sigtet for svindel, efter at Rigsrevisionen fandt en lang række unøjagtigheder i styrelsens indkøb. Blandt de mulige svindelsager er et eksempel fra 2018, hvor en projektleder i ejendomsstyrelsen bestilte cykelskure for 110.800 kroner, men endte med i stedet at godkende en faktura på tekøkkener for 188.650 kroner.

* I forbindelse med sagen om svindel i ejendomsstyrelsen kom det også frem, at fem andre er tiltalt for bestikkelse i Ejendomsstyrelsen i en sag fra 2016. Denne sag handler om bestikkelse af to ansatte i ejendomsstyrelsen for op i mod 1,8 millioner kroner.

* I november sidste år oplyste Forsvaret, at der er mistanke om vennetjenester og embedsmisbrug i Frømandskorpset. Forsvarsministeriets Auditørkorpset efterforsker nu en stribe sager i elitekorpset.

* I januar afdækkede Berlingske en række kritisable forhold om misbrug af Forsvarets kreditkort. Heriblandt en sag, hvor en kommandørkaptajn havde misbrugt sit tjenstligt udleverede kort på en stripklub på Malta.

* 3. august oplyste Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), at årsrapporten vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) højst usædvanligt blev forsinket. Det skyldtes, at "at tilsynet i november 2019 kom i besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende FE".

* 24. august oplyser Forsvarsministeriet, at chefen for FE, Lars Findsen, og to andre ledende medarbejdere er blevet fritaget for tjeneste. Ministeriet vil ikke sige hvorfor.

Kilder: Forsvarsministeriet, TV2, Ritzau