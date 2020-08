FAKTA: Svindel med hjælpepakker giver højere straf

I april vedtog et flertal i Folketinget en hastelov, der skulle være med til at straffe coronarelateret kriminalitet hårdere. En 29-årig mand blev i Københavns Byret dømt for at have søgt lønkompensation for fem opdigtede medarbejdere. (Arkivfoto)

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix