FAKTA: Sundhedsmyndigheder skal opspore smittedes kontakter

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, hvor også sundhedsmyndighederne er til stede.

I takt med at samfundet åbner mere, vil antallet af test for coronavirus blive øget. Desuden skal de personer, som en coronasmittet person har været i kontakt med, også testes.

* Den mere offensive teststrategi betyder, at både symptomatiske og asymptomatiske personer skal testes. Det betyder, at både personer med og uden symptomer på coronavirus skal have foretaget test.

* I dag er der i regionerne kapacitet til at udføre 10.000 test om dagen. Det skal forsøges udvidet.

* Ud over regionernes coronatest er TestCenter Danmark et supplement, hvor man kan dagligt kan udføres 10.000 test.

* Test af personer med symptomer og ansatte og patienter på sygehusene sker i regionerne, mens test af en række grupper uden symptomer sker i TestCenter Danmark.

* Når en borger konstateres smittet, skal der hurtigt iværksættes tiltag som selvisolation og opsporing af kontakter. Den kommende smittesporings-app vil også indgå i den indsats.

* Der bliver arbejdet på at oprette frivillige isolationsfaciliteter, som kan benyttes af borgere, som ikke har mulighed for at isolere sig derhjemme.

Kilder: Statsministeriet.