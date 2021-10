FAKTA: Styrelse anbefaler at stoppe før femte genstand

Mere end hver anden i aldersgruppen 30-65 år - 54 procent - svarer i en ny undersøgelse, at de mener, at der bliver drukket for meget alkohol i Danmark.

Læs, hvor meget man maksimalt bør drikke om ugen og andre udmeldinger fra styrelsen om alkohol, her:

* Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred.

Alkohol påvirker næsten alle kroppens organer, og alkoholindtag er relateret til omkring 60 forskellige sygdomme og tilstande. Blandt andet kan selv et lille forbrug af alkohol give kræft.

* Lavrisikogrænsen er 7 for kvinder og 14 for mænd.

Du har en lav risiko for at skade dit helbred på grund af alkohol, hvis du drikker op til syv genstande om ugen som kvinde. Som mand er grænsen på 14 genstande.

Grænsen er lavere for kvinder end for mænd, blandt andet fordi kvinder har en højere risiko for at lide en alkoholrelateret død end mænd ved indtag af samme mængde alkohol.

* Højrisikogrænsen er 14 for kvinder og 21 for mænd.

Du har en høj risiko for at skade dit helbred, hvis du som kvinde drikker mere end 14 genstande om ugen, eller hvis du som mand drikker mere end 21 genstande om ugen.

* Stop før fem genstande ved samme lejlighed.

Jo mere du drikker på én gang, jo mere skader det helbredet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke når op på at drikke fem genstande ved samme lejlighed.

* Unge og ældre skal være varsomme med alkohol.

Særligt unge under 16 år er i risiko for at få skader som følge af alkohol. Blandt andet kan hjernen skades. De bør ifølge Sundhedsstyrelsen ikke drikke alkohol.

Ældre er mere følsomme over for alkohols skadelige virkninger og får hurtigere en højere promille end yngre. Desuden har ældre en nedsat evne til at omsætte alkoholen i kroppen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.