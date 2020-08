FAKTA: Studerende får igen undervisning på campus

Anbefalingen om én meters afstand kan ifølge retningslinjer fraviges, hvis det er nødvendigt for undervisning.

I disse uger er uddannelser over hele landet i gang med at få overblik over, hvordan de igen vil tage imod studerende og medarbejdere efter mange måneder med begrænset aktivitet.

Nogle af dem, der er i gang, er de videregående uddannelser, som blandt andet vil indføre forskudte mødetider for at gøre plads til så mange studerende som muligt.

Det gør de for at kunne leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Her er et udpluk af retningslinjerne for videregående uddannelser:

* Det anbefales, at der er nem adgang til håndsprit og håndvask - eksempelvis ved ankomst og afgang fra uddannelsesstedet. Der skal også være fokus på hyppig rengøring.

* Det skal begrænses, hvor mange personer der er til stede på uddannelsesinstitutionerne på samme tid. Det kan for eksempel ske ved at gøre holdene mindre og fordele aktivitet over døgnet.

* Der er en generel anbefaling om én meters afstand. Men den kan fraviges i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt for undervisningen. Der skal også holdes én meters afstand på fællesarealer og i store auditorier.

* En gruppe må omfatte cirka 25 til 30 studerende, og det skal være udgangspunktet for alle aktiviteter.

* Hvis de studerende har flere fag med forskellige grupper, hvor det er nødvendigt at fravige fra kravet om én meter, kan de studerende i stedet bære mundbind eller visir.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.