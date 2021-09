FAKTA: Straffesagen mod Rasmus Paludan

* Desuden blev han dømt for overtrædelse af færdselsloven og databeskyttelsesloven. Og for at have krænket en kvindes ære.

* Østre Landsret har frifundet i det ene forhold om racisme.

* Begge domstole har afvist at dømme for en episode i Sorø. Her skulle han hensynsløst have udsat en person for livsfare, da han kørte frem i en bil. Her er Paludan imidlertid straffri. Det kan ikke afvises, at han følte sig truet og var bange.

Kilder: Dokument fra Retten i Næstved, retsmøde i landsretten.